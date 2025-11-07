Revelan video de balacera en Concepción que dejó a un joven muerto: Tío René fue atacado por el autor del delito

Fue durante la celebración de Halloween que se registró una balacera en un local nocturno ubicado en Concepción.

Debido a los impactos, un joven falleció y se registraron heridos, entre ellos el «Dr. Maki Gero», creador de contenido y representante del viral «Tío René».

Según la información policial, el suceso ocurrió en un local llamado «Museum», que se encuentra en la intersección de Avenida Prat con Bulnes, Concepción.

En ese contexto, es que T13 reveló un video del momento exacto de la balacera, donde se puede apreciar que el personaje viral de redes sociales es atacado por el hombre que inició el fuego.

Revelan video inédito de balacera en local Museum de Concepción

T13 compartió registros del suceso que las cámaras de seguridad del local nocturno grabaron. En el video se puede ver como los asistentes tratan de protegerse, evitando las balas ye escondiéndose al interior del local.

Asimismo, se puede ver a «René Puente» defendiéndose, atacando al autor del crimen, quien respondió agrediendo a Tío René.

Por otro lado, el «Dr. Maki Gero» se tira al suelo para evitar que le disparen, y según sus propias declaraciones, una bala le rozó la mano.

Identificaron al hombre imputado por este hecho como Jonathan Burques. Quien habría reaccionado así luego de ser expulsado del recinto tras una pelea con los guardias.

«Lo voy a expulsar de la discoteca, entonces, en ese momento, dice: ‘voy a disparar, los voy a matar. Yo soy el Chimbi’ y luego regresa con el arma para cobrar», indicó Felipe Calabrono, fiscal ECOH Biobío.

