Miss Universo da un vuelco en su carrera y sorprende con nueva faceta: es hija de reconocido cantante

Nadia Mejía dio el primer gran paso de su carrera musical con el estreno de Soy Suficiente, una canción íntima y emocional que aborda temáticas como el amor propio, la autoestima y la salud mental.

La artista, hija del reconocido cantante ecuatoriano Gerardo Mejía, recordado en Chile por éxitos noventeros como Rico Suave y Míchu Míchu, decidió iniciar su camino en la música con una propuesta profundamente conectada a sus experiencias personales.

Nadia Mejía y su carrera musical

Actualmente, Nadia también se desempeña como Miss Universo Ecuador y figura pública internacional, plataformas desde donde ha impulsado conversaciones relacionadas con la autoestima, las inseguridades y el impacto que generan las redes sociales y los estándares de belleza en la salud emocional.

“Soy Suficiente” nace justamente desde ese proceso personal. A través de una interpretación honesta y una sonoridad cargada de sensibilidad. La canción busca transformarse en un mensaje de contención para quienes han enfrentado ansiedad, dudas personales o presión social.

“Durante mucho tiempo sentí la presión de cumplir expectativas y compararme constantemente. Esta canción nace desde un proceso muy real de volver a creer en mí, entender mi valor y aceptar quién soy”, comentó Nadia Mejía sobre el significado detrás del lanzamiento.

El single marca además el comienzo de una nueva etapa artística para la cantante, quien apuesta por construir una propuesta musical auténtica y emocional, enfocada en conectar con nuevas generaciones a través de experiencias reales y mensajes positivos.

Más allá de su vínculo familiar con Gerardo Mejía, Nadia busca abrirse paso con identidad propia dentro de la escena latina. Combinando música, contenido emocional y una mirada cercana sobre temas que hoy forman parte de las conversaciones más relevantes entre jóvenes y usuarios de redes sociales.

Con este estreno, la artista comienza a consolidar una carrera que mezcla sensibilidad, honestidad y una fuerte conexión con el bienestar emocional.

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