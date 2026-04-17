Confirman lluvia en Santiago: Estos días y a esta hora vuelven las precipitaciones en la Región Metropolitana

La lluvia vuelve a instalarse en el pronóstico para la Región Metropolitana en pleno otoño. Tras varios días de incertidumbre, un nuevo reporte meteorológico ya pone fecha y hora al eventual regreso de las precipitaciones en Santiago.

El sitio especializado Meteored actualizó su informe y aclaró el panorama para este fin de semana. Según su proyección, no caerá agua durante lo que resta de este viernes 17 de abril, despejando las dudas inmediatas.

Regresa la lluvia a Santiago según pronóstico de Meteored

El escenario cambia hacia el domingo. De acuerdo al portal, las primeras precipitaciones comenzarían cerca de las 17:00 horas en la capital. La lluvia se mantendría durante la tarde y la noche, acumulando cerca de 6,9 milímetros.

El sistema frontal no se quedaría solo ahí. Durante la madrugada del lunes 20 de abril, las precipitaciones seguirían presentes, aunque con menor intensidad. Para esa jornada se estiman alrededor de 1,3 milímetros adicionales.

En paralelo, las temperaturas se mantendrán dentro de rangos otoñales. Para este viernes, la máxima alcanzaría los 23 grados en Santiago, según el sitio mencionado anteriormente.

El sábado repetiría una tónica similar, con una máxima de 23 grados y una mínima de 13.

El domingo, día en que llegaría la lluvia, el termómetro marcaría 22 grados como tope y 12 como mínima.

Finalmente, el lunes presentaría un leve descenso, con una máxima de 21 grados y una mínima de 11, en una jornada aún marcada por las precipitaciones.

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