Jorge Alis en Gran Arena Monticello: fecha, entradas y detalles de “Argentino QL (+ QL que nunca)”

El destacado humorista Jorge Alis vuelve a los escenarios con su nuevo espectáculo “Argentino QL (+ QL que nunca)”, una propuesta que promete carcajadas y reflexión en partes iguales. La cita será en el Gran Arena Monticello, donde el público podrá vivir una noche cargada de humor sin censura.

Reconocido como uno de los comediantes más queridos en Chile, Alis presenta un show que va más allá de la comedia tradicional. Se trata de una experiencia intensa, cercana y deslenguada, donde la risa se transforma en una verdadera catarsis colectiva.

Fiel a su estilo, el argentino aborda temas cotidianos, incómodos y profundamente humanos, poniendo sobre la mesa las contradicciones de la sociedad, el clasismo y las distintas formas de ver la vida. Todo esto, con una mirada crítica pero siempre desde el humor, generando una conexión directa con el público.

Tras el éxito de sus anteriores espectáculos, Jorge Alis regresa con una versión aún más afilada de su propuesta, invitando a reírse de todo (incluyéndose a sí mismo) y confirmando que el humor sigue siendo una de las mejores formas de liberar tensiones y compartir en comunidad.

Fecha, hora y entradas para Jorge Alis en Gran Arena Monticello

El show se realizará el sábado 11 de julio a las 21:00 horas en el Gran Arena Monticello.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 17 de abril a las 14:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

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