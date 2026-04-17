Popular animadora de Mega deja icónico programa de la señal: «Se cierra mi ciclo»

Las salidas siguen marcando la pauta de Mega. Ahora, una de sus figuras más queridas confirmó su salida de un importante programa.

Se trata de Laura Prieto, quien decidió cerrar su etapa en el programa nocturno «La Hora de Jugar. La propia animadora hizo el anuncio durante la madrugada de este viernes a través de sus redes sociales.

Laura Prieto deja La Hora de Jugar

La ex Calle 7 compartió un carrusel de imágenes junto a su equipo. En las fotos aparece participando en distintas dinámicas del espacio y también acompañada por sus compañeros, entre ellos Juan Andrés Salfate, con quien lideró el estelar.

Prieto estuvo a cargo del programa desde enero de este año. En ese corto periodo logró conectar con la audiencia, que no tardó en reaccionar tras conocer la noticia.

En su post, la animadora expresó su gratitud por la experiencia vivida. “Hoy se me cierra mi ciclo en @lahoradejugarcl, muchas gracias por el cariño y el crecimiento profesional. Gracias al tremendo equipo que trabajó conmigo, por la amistad, las risas y el apañe”, escribió.

Además, le dedicó palabras a quienes cada noche veían su programa: “Y sobre todo muchas gracias a toda mi tribu nocturna por el cariño en todo este tiempo. Ojalá volvamos a cruzarnos. Los quiero mucho”, agregó.

Para cerrar, dejó una reflexión resumiendo su paso por el programa: «Esos buenos momentos que pasamos sin saber», agregó.

En redes sociales sus seguidores no demoraron en reaccionar, deseándole los mejores deseos en su nueva etapa.

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