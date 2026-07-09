¡Experiencia vs juventud! Dos de los cantantes más populares de Chile se enfrentarán en pelea de boxeo: «Sin pensarlo digo que sí…»

La rivalidad dio el salto del mundo digital al cuadrilátero. DJ Méndez y Juliano Sosa protagonizarán uno de los enfrentamientos más llamativos del año cuando se enfrenten en un combate de boxeo durante el evento Cadena de Retos, que llegará a Gran Arena Monticello.

El desafío nació luego de que Juliano Sosa retara públicamente al intérprete de Lady a subirse al ring. DJ Méndez aceptó la invitación y confirmó un duelo que pondrá frente a frente a dos figuras de distintas generaciones de la música urbana chilena.

«Julianno Sosa me hizo una invitación en redes sociales para un combate de boxeo ahora en agosto. La verdad que yo sin pensarlo digo que sí. Acepto el reto y nos vamos a ver en el ring», comentó Méndez a través de sus redes sociales.

El combate se disputará el sábado 22 de agosto, desde las 20:00 horas, en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Dj Méndez vs Julianno Sosa: experiencia vs juventud sobre el ring

Por un lado estará DJ Méndez, uno de los artistas que abrió camino a la música urbana en Chile. En la esquina contraria aparecerá Juliano Sosa, uno de los nombres más populares de la nueva generación, decidido a demostrar que la juventud también puede imponerse en el cuadrilátero.

La diferencia de edad entre ambos será uno de los grandes condimentos de la pelea, que enfrentará experiencia y trayectoria contra el presente de la escena urbana nacional.

La pelea será uno de los principales atractivos de Cadena de Retos, espectáculo que reunirá distintos combates y desafíos protagonizados por figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales, ofreciendo una jornada marcada por la adrenalina y el entretenimiento.

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