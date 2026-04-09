¡Impacto en la TV chilena! Lanzan acusaciones de maltrato contra conocido animador: «tengo pruebas»

El programa de farándula «Que te lo digo» enfrenta uno de sus momentos más complejos. En las últimas semanas, el espacio ha registrado varias salidas, entre ellas la del periodista Francisco Ruiz de Gamboa y la del exdirector Vicente Parra. A esto se suman cuestionamientos directos al conductor Sergio Rojas.

La primera salida se concretó a mediados del mes pasado. Luego, en un programa de streaming, Ruiz de Gamboa aseguró que su decisión estuvo marcada por conflictos con Rojas. En ese contexto, acusó malos tratos y criticó la forma en que se produjo su despedida.

Tensión en Que te lo digo

Poco después, Vicente Parra también dejó el espacio. Su renuncia ocurrió tras ser reprendido en vivo, lo que evidenció tensiones dentro del equipo.

Frente a este escenario, Sergio Rojas admitió que intentó recomponer la relación con el exdirector, pero no logró revertir su salida. Sin embargo, su reacción fue distinta con Ruiz de Gamboa. El conductor lo calificó de «Judas» y lanzó una dura crítica: «Creo que estás haciendo muy mal camino. Me da mucha tristeza ver que la pantalla te afecta a tan temprana edad, pero nunca es tarde para comenzar».

En conversación con La Cuarta, Ruiz de Gamboa volvió a referirse al tema y reafirmó sus dichos. Además, aseguró contar con pruebas que respaldan sus acusaciones.

«Sin hacer como el show que hace Sergio, o sea, imagínate, salió vestido como Jesús. Tú también te preguntas, chucha, qué mal que tome de esa forma los malos tratos, cosas que pasaron, que existieron, que fui testigo, que las viví, que están los rostros de testigo. Lo único que, como te puedo comentar, más allá de ver cómo ha ido el programa y cómo va mutando, también la pregunta es esta constante rotación de personal del equipo», señaló.

El periodista insistió en que la alta rotación no es habitual en ese nivel: «Yo sé que en la televisión pasa en general, pero en el ‘Que te lo Digo’ ha pasado mucho últimamente».

También apuntó a la raíz de los conflictos. A su juicio, el problema está en la forma en que se manejan las situaciones al interior del programa. «Al final es por los tratos de Sergio, por querer como transparentar todo, pero tampoco él sabe ubicarse en el espacio-tiempo de decir “pucha, esto no hay que hablarlo en público»», afirmó.

En la misma línea, sostuvo que varias de las salidas responden a «temas que han pasado dentro del programa».

Finalmente, Ruiz de Gamboa explicó que su salida se concretó en medio de un cambio de horario, aunque dejó entrever que hubo más factores detrás. «Aguanté hartas cosas. Pucha, Tomás (periodista del “Que te lo Digo”) es testigo, los otros invitados que han ido son testigos. Creo que es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a salir. Por lo menos yo tengo pruebas y todo. No sé qué tanto le conviene a él seguir hablando», cerró.

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