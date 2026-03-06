El potente mensaje de Arte Elegante en Radio Corazón: «Hemos aprendido a colaborar entre nosotros…»

El artista Roberto Herrera, más conocido como Arte Elegante, llegó a Radio Corazón para hablar sobre su experiencia de ser músico. Durante su instancia, el artista habló sobre la importancia de la música urbana: «Este género urbano ha sido criticado, pero se destaca porque hemos aprendido a colaborar entre nosotros, a compartir. Cuando uno pegaba un tema, se comparte, se hace un remix y se agrega a otros muchachos que también están luchando».

Además, agregó: «Eso ha hecho que se destaque este movimiento urbano y como venimos todos de abajo, sabemos lo que es compartir«.

El artista mencionó que su origen viene del rap y explica que ese género es muy cerrado entre los cantantes, pero enfatiza que el género urbano cambió esto: «Viene este movimiento urbano donde los muchachos son del mismo lugar, de la población, pero ya con la idea de no limitarse, de lograr grandes cosas, de sacar el sonido chileno a otros países. Y para hacerte certero, fue Pablo (Chill-e) el primero que abrió la puerta y como lo he dicho en los posteos, en todos lados, la dejó abierta».

«No quise dejarte sola» la historia detrás del último lanzamiento de Arte Elegante

Por otro lado, el artista menciona la historia que inspiró a que escribiera la canción «No quise dejarte sola». Arte Elegante menciona que en sus conciertos usualmente ve llorar mucho a sus espectadores, pero esta vez fue diferente. El cantante menciona que en una tocata en Quillota, vio desde el escenario a una mujer llorando durante todo el show.

«Y al último me bajo y tengo el chance de poder preguntarle por qué lloraba tanto«, expresó. «Me dijo no, que estaba con su marido después de un accidente que él había tenido. Y que el sueño de ella era poder verme en vivo». Contó el artista sobre la charla con una fan.

Arte Elegante comentó que el esposo de la mujer habría sufrido un infarto que lo dejó postrado. Debido a esto, la mujer tuvo que trabajar en distintas cosas, cuidar de su marido, llevar el hogar y cuidar a su hijo. «Y eso me inspiró para sacar esta canción donde hablo de esas mujeres que luchan«. Cuando se le pregunta sobre qué reacción tuvo su fan cuando le mostró la canción, Roberto menciona que lloró «pero ahora era alegría«.

«Y yo de verdad que el público que tengo estamos muy fusionados, es mucha la sintonía que tenemos«, manifestó el artista.

