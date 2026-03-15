«Una de las experiencias más horrendas…»: Princesa Alba se confesó sobre su participación en Fiebre de Baile

Este viernes se realizó la jornada inaugural de Expomimbre en Chimbarongo, evento que busca destacar la artesanía y generar un espacio de cultura y entretención para la comunidad local. Uno de los números artísticos principales de la noche fue el de Princesa Alba, una de las figuras más reconocidas del pop nacional.

La cantante también ha estado recientemente en la televisión, luego de participar en el programa Fiebre de Baile, donde logró llegar a la final y terminó en el tercer lugar de la competencia. La ganadora del programa fue Skar Labra.

Princesa Alba se sinceró sin filtro sobre su participación en Fiebre de Baile

Tras su presentación en Chimbarongo, la artista conversó con los medios y recordó su paso por el programa de baile, una experiencia que describió con sentimientos encontrados: “Fue una de las experiencias más horrendas de mi vida… pero al mismo tiempo la más bonita. Creo que jamás había aprendido tanta disciplina”.

“Yo fui gimnasta durante un tiempo pero nunca fui la mejor, nunca en verdad me destaqué mucho. En general esa es la historia de mi vida, siempre soy la segunda o la tercera. La experiencia de haber bailado en la tele, nunca me imaginé que iba a ser tanta pega. Dormíamos muy poco, como cuatro o cinco horas, y estábamos todo el día ensayando”, reveló.

Pese a las dificultades, Princesa Alba destacó el cariño del público durante su paso por el espacio: “Fue hermoso, mucho cariño de la gente, mucho cariño del público en general, y fue mágico, fue súper mágico. Un besito también a mi bailarín, el Juanfra, y a toda la gente que apoyó”, agregó.

Finalmente, le preguntaron a Princesa Alba si volvería a un programa de televisión: “No, nica, quedé muerta. Quizá si se da, me gustaría ser jurado de un programa de talentos o algo así, evaluar danza, música y esos actos, sería súper entretenido”, afirmó.

“Quizás cuando ya esté más viejita meterme a otro programa de baile”, cerró la cantante.



Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google