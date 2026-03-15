«Las redes te roban la felicidad…»: El potente desahogo de Young Cister tras presentarse en Lollapalooza Chile 2026

Uno de los pocos artistas urbanos que se presentó en la última edición de Lollapalooza Chile fue Young Cister. El artista que incluso triunfó en el Festival de Viña del Mar hace algunos años, fue el encargado de cerrar el Banco de Chile Stage este sábado.

Eso sí, reveló que se llenó de críticas en sus redes sociales, lo que terminó empañando lo que fue una exitosa presentación. También, los fanáticos aseguraron que terminó su show de manera abrupta, lo que descolocó a los presentes.

El desahogo de Young Cister tras presentarse en Lollapalooza Chile

Tras su presentación en Lollapalooza Chile, Young Cister utilizó sus redes sociales para realizar un descargo. El artista urbano, se sinceró en sus historias de Instagram sobre sus sensaciones tras bajar del escenario:

«Estar en esta posición es muy extraño a veces. Te bajas del escenario feliz con todo el equipo, los amigos, etc, porque dimos lo mejor de nosotros en el escenario y lo disfrutamos al 1000%. De hecho celebramos en camarines, saltamos, reímos y nos felicitamos entre todos», escribió de entrada.

«Pero llega el momento en que agarras el celular y esa linda energía comienza a consurmirse por los comentarios de odio y toda esa mierda«, agregó el cantante.

En esa misma línea, Young Cister continuó con su reflexión: «Me pongo a pensar cómo las redes te roban la felicidad que tu mismo sentiste en la vida real, y hasta te hacen dudar de ti mismo. Porque cuando salgo a la calle solo veo amor y cariño de la gente, y creo que debería quedarme con eso».

«Una reflexión después del show de anoche, que por algunas condiciones tuvimos que terminarlo un poco antes (para los que hablan sin informarse)», comentó, respecto al incidente que criticaron los asistentes.

Para cerrar, envió un mensaje a sus seguidores: «Los amo, gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto«.

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