Querida pareja del espectáculo enternece las redes con post que anuncia el nacimiento de su hijo: «le decimos Pepe, pepino»

Durante marzo, Daniela Pérez y Camilo Zicavo celebraron la llegada de su primer hijo en común. La pareja decidió compartir el especial momento a través de redes sociales, donde publicaron una serie de fotografías que muestran los primeros días de vida del recién nacido.

Fue la actriz quien entregó más detalles en su cuenta de Instagram. Junto a las imágenes, escribió: “Algunas desde el 2 de marzo. Se llama José Nicanor, pero le decimos Pepe, pepino, pepinillo”.

El músico también replicó el anuncio. A través de sus historias en la misma plataforma, difundió parte de las postales, confirmando así el nacimiento de su hijo junto a la intérprete.

La relación entre ambos comenzó en 2025, poco después de la mediática ruptura de Zicavo con Denise Rosenthal. Meses más tarde, Pérez sorprendió al revelar que estaba embarazada de su segundo hijo, noticia que en su momento generó diversas reacciones.

La reacción de los seguidores en redes sociales

La publicación no pasó desapercibida. En pocos minutos, seguidores y cercanos llenaron el post de mensajes de cariño y felicitaciones. Entre ellos, destacaron comentarios como: «Amorcitos de mis amores! La vida es mas hermosa contigo en ella!», «Los más lindos del universo mundial», «Aaawww los amamos Abrazos de oso para todos», «Dani querida, felicidades y mucho amorcito para ti, y tu familia! Te abrazo muy fuerte!» y «Que hermosa noticia, muchas felicidades para ti, el papá, la hermanita y también los abuelos».

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