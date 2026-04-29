Experto en tiempo trato de sorprender a todos en el estudio de Mega, su experimento no resultó y ya es viral en redes

Un momento inesperado se tomó la pauta de este martes en Meganoticias Amanece. El meteorólogo Alejandro Sepúlveda intentó realizar un experimento en vivo para explicar un fenómeno clave del clima, pero todo terminó en risas.

Mientras comentaba el pronóstico y la posibilidad de lluvias en Santiago, el especialista quiso profundizar en un concepto básico: la presión atmosférica. Para hacerlo más claro, optó por una demostración práctica en pantalla.

“Uno habla de las presiones atmosféricas. Qué es la alta y la baja presión. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre un lugar determinado. Ese peso viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba”, explicó el comunicador.

El chascarro que protagonizó Alejandro Sepúlveda en Mega

En medio de su intervención, la conductora Florencia Vial le pasó una botella con agua, mientras que Gonzalo Ramírez le entregó una pelota de tenis de mesa. Con ambos objetos, Sepúlveda armó un sencillo experimento.

Colocó la pelota como tapa de la botella y la inclinó. El agua no cayó, lo que le permitió reforzar su explicación: “La presión nos ayudó a mantener la tapa en su lugar”.

Sin embargo, quiso ir un paso más allá. Levantó la botella y la puso sobre su cabeza para repetir la prueba. Esta vez, el resultado fue distinto. La pelota se soltó y el agua cayó directamente sobre él, dejándolo completamente mojado.

La reacción fue inmediata: carcajadas en el estudio, dejando uno de los momentos más comentados de la jornada.

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