La sensible perdida que enluta a Álvaro Salas: «Compartimos risas, escenarios y muchas historias»

El humorista Álvaro Salas atraviesa días difíciles. A través de sus redes sociales, comunicó la muerte de su amigo y colaborador cercano, Luis Claudio Maturana Salazar.

El comediante utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la noticia. En el mensaje, dejó en claro el impacto que esta pérdida tiene tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional.

La triste perdida que enluta a Álvaro Salas

Salas describió la jornada como especialmente dolorosa. Recordó a Maturana como un artista integral: músico, escritor y, sobre todo, un amigo de años. Ambos compartieron una estrecha relación laboral, marcada por el trabajo en conjunto y la cercanía fuera de los escenarios.

“Compartimos risas, escenarios y muchas historias que hoy atesoro con el corazón lleno de gratitud”, escribió en la publicación, que acompañó con una fotografía de ambos.

El humorista también destacó el rol clave que tuvo Maturana en su carrera. Durante años, se desempeñó como su libretista, aportando creatividad y compromiso. Salas valoró no solo su talento, sino también su lealtad y calidad humana.

En la misma publicación, se informaron los detalles para despedirlo. Sus restos están siendo velados en la iglesia de Limache Nuevo. Además, se programó una misa para este jueves 30 de mayo en el mismo lugar, aunque el horario aún no ha sido confirmado por su círculo cercano.

“Gracias por tanto, querido amigo Luis Claudio. Descansa en paz”, cerró el comediante, generando múltiples reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

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