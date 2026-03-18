Tendrá nuevo programa de TV: el inesperado regreso de reconocido comediante tras ganar millones en el extranjero

Un reconocido humorista chileno regreso al país para ser parte de un nuevo proyecto de televisión.

Se trata de Juan Carlos «Palta» Meléndez, quien en 2021 viajó se fue a vivir junto a su familia a España.

Es importante mencionar que «Palta» se encontraba alejado de la comedia, realizando una que otra presentación de vez en cuando.

Respecto a sus labores en la actualidad, vale recordar que el comediante estuvo trabajando como chofer de un jeque árabe. En el viejo continente ganaba aproximadamente 120 euros al mes más propinas. Sobre 2 millones de pesos en dinero chileno.

No obstante, Juan Carlos Meléndez asumirá un nuevo trabajo en Chile

El nuevo proyecto de Juan Carlos «Palta» Meléndez

Tras vivir en España, el humorista regresa a Chile para formar parte de un nuevo proyecto en la televisión nacional, donde tendrá de compañeros a destacadas figuras de la comedia.

El programa tiene como nombre «Todo va a estar bien». Contará con la participación de Mauricio Flores y Rodrigo González.

En conversación con El Mercurio, detalló que su trabajo como chofer «es una oportunidad que salió y que se ha mantenido durante algunos veranos, pero no es algo seguro”.

«Palta» Meléndez reveló que la decisión de volver a Chile fue conversada previamente con su pareja. «El plan es quedarme seis meses acá y volver el resto del año a España, para no perder la residencia», comentó.

«Vamos a abordar los temas contingentes, obviamente, con la ironía personal de cada uno. Por supuesto que yo voy a tirarles alguna talla al expresidente Boric o al presidente Kast, pero no me voy a reír de ellos. Siempre he sido cuidadoso. Hago bromas sobre los políticos, pero no me gusta caer en la mofa», adelantó sobre el nuevo programa de Vía X.

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