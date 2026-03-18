¡Bombazo en la TV! Revelan que figura de CHV estaría lista para irse a la competencia

La grúa televisiva se activa nuevamente. En los últimos días, un rumor comenzó a circular respecto a una conocida figura de la farándula.

Se trata de Cecilia Gutiérrez. La periodista, actualmente parte de «Primer Plano» en Chilevisión, estaría evaluando dejar la señal para regresar a Canal 13.

Según versiones que han tomado fuerza en las últimas semanas, la comunicadora ya mantiene conversaciones con la ex señal del angelito. Incluso, desde El Filtrador aseguran que su despedida del programa tendría fecha: próximo 29 de marzo.

Aseguran que Cecilia Gutiérrez podría abandonar Chilevisión

El eventual cambio llama la atención, sobre todo porque Gutiérrez mantiene contrato vigente con Chilevisión hasta agosto. Sin embargo, una oferta concreta desde Canal 13 habría acelerado su decisión de dar un paso al costado.

En ese contexto, otro factor habría influido en las negociaciones. De acuerdo al mismo medio, la salida de Julio César Rodríguez habría sido clave para empujar la posible partida de la periodista de espectáculos.

Asimismo, de concretarse el escenario, Gutiérrez volvería a un espacio que ya conoce. Es importante recordar que antes de Primer Plano, formó Parte de Hay que decirlo, programa farandulero de Canal 13.

Incluso, la periodista estuvo presente en el debut del espacio, cuando el panel incluía a Willy Sabor, Rodrigo Gallina, Valentina Saini y Arturo Longton.

Por ahora, no existe confirmación oficial. Ni Cecilia Gutiérrez ni Chilevisión se han referido al tema.

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