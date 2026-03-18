¡Impacto en la TV chilena! Confirman el fin de querido matinal tras 14 años: «Dije que no iba a llorar…»

En los últimos días, un popular programa llegó a su fin luego de 14 años al aire.

Se trata del matinal Sabores, programa mañanero de Zona Latina. Por lo mismo, su último capítulo fue emotivo y en la instancia recordaron momentos destacados del espacio.

En la emisión, las animadores Camila Campos, Antonella Ríos y Eloísa Venegas se despidieron de su audiencia.

Cabe recordar que «Sabores» nació originalmente como un espacio enfocado en la cocina, bajo la conducción de Nataly Chilet. Con el tiempo, el programa amplió sus contenidos e incorporó nuevas temáticas, aunque sin dejar de lado su esencia culinaria.

A lo largo de su emisión, varias figuras conocidas pasaron por el espacio. Entre ellas destacan Faloon Larraguibel, Hugo Valencia, Mario Velasco, Lorena Capetillo, María Jimena Pereyra y Victoria Walsh, entre otros.

Matinal «Sabores» de Zona Latina llega a su fin

En medio de la última emisión del programa, Antonella Ríos dedicó sentidas palabras de despedida.

«Dije que no iba a llorar porque no es necesario, pero yo llegué hace un año o más, ya ni me acuerdo. Para mí ha sido muy entretenido, muy nutritivo, energético trabajar en este programa», indicó.

Asimismo, agregó: «Estoy muy agradecida de poder estar en comunicación directa con la gente».

Es importante destacar que las tres animadoras actuales del programa matinal pasaron a un nuevo proyecto de la señal. Ahora lideran un nuevo programa llamado «Encantadas».

El nuevo programa se emitirá de lunes a viernes entre las 18:30 y 19:30 horas, y tratan temas relacionados con el espectáculo nacional.

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