“¡Justo ahora!”: Popular programa chileno llega a su fin y genera ola de reacciones en redes sociales

Recientemente, una noticia causó un remezón en la televisión nacional. Esto luego anunciar que un popular programa llega a su fin.

Fue en la jornada del pasado viernes cuando Freddy Stock reveló que «Stock disponible», su programa de entrevistas de Vía X se termina.

Freddy Stock anuncia el fin de su programa en Vía X

El comunicador se despidió en cámara con sentidas palabras. Vale destacar que el programa llevaba al aire 7 años y trataba temas de política nacional y del mundo.

«Esta profesión, la de comunicador, periodista, ofrece todo tipo de emociones durante tu carrera», comenzó diciendo Freddy Stock.

Además, agregó que: «Se acaba un ciclo, se acaba un proceso en el cual tú fuiste una persona muy importante con las redes sociales, con ese envión que nos diste de ánimo, de energía, de lo que estábamos haciendo, de lo que se podía lograr y, por supuesto, de poner todo esto al servicio del país».

«Poner el periodismo, la reflexión, la conversación al servicio del encuentro, de la tolerancia que tanto buscamos», continuó.

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para el canal: «Un canal que me enseñó también esta nueva veta periodística, nueva veta profesional de comunicarme contigo durante estos largos, largos años. Mucha gratitud para ese esfuerzo y ese cariño que hizo Vía X hacia mi persona en particular».

El periodista también compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde recibió varios comentarios.

Entre ellos, el del destacado escritor Jorge Baradit: «Cada vez nos quedamos con menos voces distintas en los medios. Nos van dejando en silencio. Algunos salimos hace tiempo, hoy te toca a ti ser esa nueva forma de exiliados. Elegiste el camino más difícil, el de la izquierda, el que quiere un futuro mejor para todos y todas sin importar su origen, y te admiro por eso», escribió.

El post recibió diversas muestras de apoyo por parte de los seguidores del periodista. «Un grande Freddy Stock! Un abrazo grande para todo el equipo !!!»; «Qué lata, perder un programa así…», fueron algunos de los comentarios.

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