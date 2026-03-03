Santaferia estrena «Masacrados por la felicidad», su nuevo EP junto a Macha

La banda nacional Santaferia lanzó su nuevo EP titulado Masacrados por la felicidad, un trabajo de cinco canciones que contó con la colaboración activa de Aldo Asenjo, reconocido líder de Chico Trujillo. El músico no solo participó en la interpretación, sino que también fue clave en la construcción del concepto general del disco.

El EP fue grabado con instrumentos analógicos y bajo una lógica de producción «vieja escuela». La apuesta privilegia un sonido orgánico, con énfasis en la ejecución colectiva y la energía propia de una banda tocando en vivo.

Lo nuevo de Santaferia junto a Macha

La propuesta rescata una forma directa de hacer música, con tomas vivas y menos intervención digital, buscando una sonoridad más cruda y auténtica.

El título fue idea del propio Macha. Según ha comentado durante el rodaje del videoclip de «QMVD», el nombre surge como una reflexión frente al clima social actual. En un escenario que percibe como tenso y fragmentado, la música aparece como espacio de encuentro. En ese marco, la «felicidad» no se plantea como ingenuidad, sino como una respuesta consciente y colectiva.

El EP incluye las canciones «Palomito», «Golpes en el corazón», «Agua», «Herida» y «QMVD». En el plano audiovisual, ya están disponibles los videoclips de «QMVD», dirigido por Pepe Garrido, y «Golpes en el corazón», editado por Ana Fuentes.

Por su lado, el arte estuvo a cargo del ilustrador krafica y presenta una estética de circo en gira, con colores saturados y predominio del verde flúor, en diálogo con el imaginario visual asociado a Macha.

