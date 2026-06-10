¡No te quedes fuera!: Estas son las últimas entradas disponibles para La Gran Noche de La Corazón 2026

La Gran Noche de La Corazón ya está a la vuelta de la esquina, y a solo un par de semanas del evento, surge la pregunta del millón: ¿Aún quedan entradas?

Lo cierto es que las entradas se vendieron rápidamente, pero no todas. Eso sí, no quedan muchas, así que tienes que estar rápido antes de que se vayan. Recuerda que el evento se realizará el próximo viernes 26 de junio a las 20:00 horas, en el Movistar Arena.

Estas son las últimas entradas disponibles para La Gran Noche de La Corazón 2026

Si quieres ver en vivo a Alanys Lagos, Los Vásquez, Noche de Brujas, Santaferia, DJ Rocka y todo el humor del Pastor Rocha, aún estás a tiempo, y es que todavía quedan las últimas entradas para la versión especial de 15 años de La Gran Noche de La Corazón.

Las últimas entradas que quedan para el evento son:

Cancha General: $32.200

Cancha VIP: $41.400

La edición 2026 tendrá un significado especial, ya que marcará los 15 años de la Gran Noche de la Corazón, un evento que se ha transformado en una tradición para miles de auditores en todo Chile.

Recuerda que puedes comprar tus entradas a través del sitio web oficial de Punto Ticket, además, pagando con Banco Estado tendrás un 20% de descuento en el valor.

Cabe destacar que como cada año, La Gran Noche de La Corazón contará con algunas sorpresas aquella noche, ¡no te puedes quedar afuera!

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