«Yo soy bien hombrecito para mis cosas, soy criado a la antigua. Las cosas se resolvían entre hombres»

La polémica entre Cuco Cerda y Sammis Reyes parece no tener fin. Cabe destacar que fueron protagonistas de una intensa pelea en un recinto nocturno de Viña del Mar, todo mientras se realizaba la popular fiesta «Bresh».

Son varios los testimonios de testigos que aseguran un fuerte cruce entre las figuras del espectáculo. Es más, todo habría llegado a los combos. La razón habría sido unos dichos de Daniela Aránguiz sobre Emilia Dides.

Cuco Cerda se refiere al problema que tuvo con Sammis Reyes

En este contexto, Cuco Cerda alzó la voz y habló de lo sucedido en el reciente episodio de «Noche de Suerte».

El hermano de Raimundo Cerda comenzó diciendo que llegó relativamente tarde al evento, a eso de las dos de la mañana. Sin embargo, no quiso entrar en detalles y tildó lo ocurrido como «lamentable».

“Para mí en realidad es lamentable, para todos los que estaban ahí. Es un desagrado para la gente del evento, para mí, para él, para la gente que nos quiere”, comenzó diciendo.

Además, agregó que «yo creo que en televisión de repente el rumor avanza más rápido que los hechos. Yo soy bien hombrecito para mis cosas, soy criado a la antigua. Vengo del mundo de las motos, que ahí las cosas se resolvían entre hombres. Ahí te ponían un ‘motazo’”.

Respectó a la historia completa, Cuco Cerda decidió ser calmo: «Yo no quiero ahondar ni dar detalles que, obviamente los hay, muchos. Pero encuentro que no a lugar”.

“Encuentro que lo que pasó ahí, quedó ahí. Él y yo sabemos lo que pasó y es eso, una discusión entre hombres”, continuó.

Asimismo, aseguró que no sabía de la existencia de las declaraciones de la productora Bizarro. “Lo encuentro también lamentable. Pero no quiero dar opiniones con respecto a él, de si a mi me sorprende su actitud o no. Prefiero mantenerme al margen y no caer en los prejucios”, concluyó.

