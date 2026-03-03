El inesperado pasado laboral de «Palta» Meléndez en España: Trabajó para un jeque y este era su sueldo

El comediante chileno Juan Carlos «Palta» Meléndez visitó este lunes el programa El mediodía de TVN, donde repasó su trayectoria artística y sorprendió con una historia poco conocida de su vida en Europa.

Durante su paso por España, no solo se dedicó al humor. También asumió un trabajo esporádico como chofer de un jeque árabe en Marbella, uno de los destinos más exclusivos del viejo continente.

El humorista contó que la oportunidad surgió luego de una repentina llamada telefónica. Un amigo que trabaja por el sector, a pasos de los megayates de millonarios, lo alertó de una vacante urgente. «Me llama y me dice ‘Palta, vente porque mañana llega un jeque y se enfermó uno de los conductores'», relató en medio del programa.

Antes de sumarse al equipo, revisaron sus documentos y su licencia. Luego de verificar que se encontraba al día, lo citaron en un club de Marbella a las 3 de la madrugada para iniciar sus funciones.

El sueldo que recibió Palta Meléndez en España

De acuerdo a su relato, integró una caravana de cinco vehículos con 15 guardaespaldas, entre ellos exagentes estadounidenses y franceses. El jeque se trasladaba en un Rolls-Royce blindado. Meléndez, en tanto, conducía el auto asignado a la hija menor del magnate.

Por otro lado, reconoció que en un principio sintió nervios de manejar autos de tanto valor, pero aseguró que respetó cada uno de los protocolos. «Todos los días había cursos de seguridad. Entender que estamos en peligro constante era fuerte», señaló.

Con su característico humor, cerró su anécdota: «Me mamé un taco de alta gama. Puros vehículos de lujo», recordó entre risas.

