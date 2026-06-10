Santiago es parte del ranking de las mejores ciudades a nivel internacional para recorrer a pie: «Es una ciudad con alma andina…»

Santiago está dentro de las lista de las 30 mejores ciudades del mundo para recorrer a pie, según el ranking realizado por GuruWalk, una plataforma especializadas para viajeros.

El listado está hecho en base a más de 400 mil reseñas verificadas de parte de los viajeros sobre 3600 recorridos a pie en más de 800 ciudades del mundo. Además, los datos fueron recolectados durante los últimos 12 meses.

El primer lugar de las mejores ciudades para recorrer se encuentra Roma, ciudad de Italia que cuenta con historia en sus calles y monumentos culturales. Algunos de los lugares destacados son El Coliseo, el Panteón y la Ciudad del Vaticano.

Luego le sigue Madrid, España. Esta ciudad se destaca por su amplias avenidas y jardines, además de atracciones como el Museo del Prado y el Parque del Retiro, según Forbes Chile.

En tercer lugar se encuentra Budapest en Hungría o más conocida como la «Perla del Danubio». Este sitio destaca los paseos cerca de su río, enfatizando lugares como el Parlamento, el Bastión de los Pescadores y los Baños Széchenyi.

Santiago como uno de los mejores lugares para recorrer a pie

Ahora bien, Santiago no se queda fuera de este ranking, ya que su puesto supera a sitios internacionales como Málaga, en España y Bruselas, en Bélgica.

En el puesto número 25 se encuentra Santiago, y según detallan en el sitio: «Santiago es una ciudad con alma andina que mira hacia el Pacífico desde los pies de la cordillera de los Andes. Fundada en 1541, conserva su centro histórico colonial en torno a la Plaza de Armas, rodeado de museos y arquitectura neoclásica«.

Asimismo, en la revista señalan que la ciudad ha tenido un crecimiento y que ha subido 23 puestos este año.

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