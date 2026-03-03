Aseguran que Sammis Reyes se encuentra vetado del Festival de Viña: esto fue lo que dijo la productora

En las últimas horas, Sammis Reyes ha estado en el ojo del huracán luego de protagonizar una pelea con Cuco Cerda en la fiesta Bresh.

Fue en el programa Zona de Estrellas donde se comunicaron con Bizarro, productora encargada del Festival de Viña y de la popular fiesta. Esto tras las quejas de la pareja de Emilia Dides.

«La gente de Bizarro me ha tratado mal, me trataron mal hoy. Siempre me trata mal, de forma despectiva. A ellos se les olvida que la gente que viene a ver este show son los protagonistas«, fueron las palabras del ex jugador de la NFL.

La respuesta de Bizarro tras declaraciones de Sammis Reyes

La periodista Paula Escobar se contactó con la productora, y en el programa de espectáculos leyeron un «comunicado» en contra de Sammis. En el escrito aclaran la situación y revelan antecedentes pasados ligados a Viña.

«Él fue vetado del Festival de Viña desde que Emilia Dides fue jurado del Festival en su versión 2025″, comenzó leyendo.

Además, agregó que «el tipo agredió a una de nuestras productoras mujeres y a un productor nuestro, porque quería tratamiento VIP».

«Desde entonces, tomamos la decisión de no invitarlo nunca más a nada, por ser agresivo», continuaron.

«Y por eso este año, aunque llamaron para rogarnos para entradas para ellos, dijimos que no. Y el día que fue, entró como una persona normal y eso no le gustó. A él le gusta el tratamiento VIP y que lo traten como un rey», arremetieron contra el deportista.

Para cerrar, también se refirieron a su reciente polémica con Cuco Cerda. «Molestaron tanto, que los invitamos a la fiesta Bresh, casi ya por cansancio. La Bresh nos corresponde. ¿Y qué pasó? Se puso a pelear con otra persona y tuvimos que expulsarlo. Ahora tampoco podrá entrar nunca más a la fiesta Bresh», concluyeron.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google