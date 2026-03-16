¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Un remezón sacudió en las últimas horas a uno de los referentes de la música urbana. Carlos Javier Rain, popularmente conocido como «Pailita» presentó una querella contra Vanessa Chávez, reconocida modelo para adultos. Esto por un «prejuicio económico que superaría los $150 millones».

La mujer de 33 años tiene vínculos de trabajo con el género urbano hace varios años. En el año 2022 grabó un videoclip con Cris MJ. En esa instancia habría conocido al intérprete de «Dímelo Ma».

La denuncia apunta a varios hechos. Uno de ellos a la venta de un vehículo de alta gama, que habría sido vendido al urbano por alrededor de 40 millones de pesos. El trato era que posteriormente se debía transferir a su nombre.

No obstante, «Pailita» se percató de que existía una demanda civil y el vehículo nunca fue transferido. Además, la investigación también menciona una operación de más de 100 millones de pesos.

“El cheque por ese monto habría sido cobrado por Vanessa Chávez en mayo de 2023, sin que posteriormente se concretara el negocio prometido”, reveló T13 en su investigación.

«Luzz Vanee» la creadora de contenido que está en el ojo del huracán

Vanessa Chávez es originaria de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y es popularmente conocida en redes sociales como «Luzz Vanee».

La creadora de contenido comenzó a ganar visibilidad pública luego de aparecer en la popular sección de La Cuarta: «La bomba cuatro».

Asimismo, es vinculada como una de las primeras modelos de la plataforma chilena Arsmate. Con el tiempo fue ganando más notoriedad siendo rostro de la marca en diversos eventos.

En su Instagram tiene alrededor de 350 mil seguidores, logrando una gran comunidad digital. Además, también cuenta con miles de suscriptores en sus plataformas de pago. En tiktok tiene más de 25 mil seguidores y en X más de 50 mil.

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