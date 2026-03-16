Monserrat Álvarez enfrenta delicado momento personal tras dolorosa pérdida familiar

No han sido fáciles las últimas horas para Monserrat Álvarez. La periodista de TVN se encuentra pasando por un delicado momento personal, esto tras el sensible fallecimiento de su madre, quien tenía 93 años de edad.

La gran trayectoria de Adriana Figueroa, madre de Monserrat Álvarez

La madre de la comunicadora nació en la ciudad de Lautaro y tuvo una destacada trayectoria en el área académica. Se tituló de profesora de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Asimismo, además de su trabajo como docente, escribió varios libros de filosofía, destacando en el área con un importante rol en la difusión y desarrollo de esta materia, según consignó Glamorama.

En el ámbito personal, formó una familia junto a José Benjamín Álvarez, abogado de profesión. Tras terminar sus estudios universitarios, ambos viajaron a Estados Unidos debido a que él debía realizar un postgrado.

Durante su estadía en la ciudad de Los Ángeles nació Monserrat Álvarez, quien años más tarde alcanzaría notoriedad como periodista en la televisión chilena.

Luego de que la noticia fuera revelada, Monserrat Álvarez no se ha referido al tema.

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