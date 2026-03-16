Pailita presenta querella contra reconocida creadora de contenido para adultos por presunta estafa millonaria

La creadora de contenido Vanessa Chávez enfrenta una investigación tras una querella presentada por el cantante urbano Pailita, cuyo nombres real es Carlos Javier Rain.

El artista acusa un «perjuicio económico que superaría los $150 millones», según el documento ingresado a la justicia.

La acción judicial también involucra a Héctor Orellana Baeza, pareja de Chávez. La causa está siendo investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, que indaga eventuales delitos de «estafa y eventual lavado de activos».

De acuerdo con un reportaje de T13, la investigación contempla varias aristas y se concentra en operaciones vinculadas a vehículos de alta gama. El cantante ya declaró ante el Ministerio Público, mientras los fiscales buscan seguir la ruta del dinero y determinar si existen más posibles afectados, especialmente dentro del circuito urbano.

El vínculo de Vanessa Chávez con el género urbano

Chavéz tiene 33 años y es oriunda de Pedro Aguirre Cerda. Su nombre comenzó a circular en medios tras aparecer en publicaciones de La Cuarta.

Con el tiempo amplió su presencia digital y desarrolló contenido en plataformas para adultos, principalmente en Arsmate. En ese espacio ha sido creadora y rostro de eventos promocionales.

El reportaje también señala que Chávez tuvo acercamientos con la escena urbana al participar como modelo de videoclips. Uno de ellos con Cris MJ, donde habría conocido a Pailita en el año 2022, cuando el urbano estaba en uno de sus momentos de más popularidad.

El documento presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago menciona dos situaciones principales.

La primera corresponde a la supuesta venta de un vehículo Land Rover por cerca de $40 millones. Según el relato del artista, el acuerdo incluía la promesa de transferir el automóvil posteriormente. Sin embargo, el cantante habría descubierto que el vehículo mantenía una demanda civil con una entidad financiera, por lo que “nunca pudo ser transferido”.

El segundo episodio apunta a un negocio de mayor monto. La querella sostiene que se acordó una operación para la compraventa de autos de alta gama por cerca de $120 millones. El artista habría entregado ese dinero para levantar una distribuidora de vehículos.

Según el documento judicial, cobraron el cheque en mayo de 2023. Sin embargo, el proyecto nunca se habría concretado.

Ahora la investigación busca aclarar qué ocurrió con los fondos y si hubo más operaciones similares. La Fiscalía también intenta determinar si existen otras posibles víctimas dentro del entorno del género urbano.

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