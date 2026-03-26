¿Quiebre definitivo? Filtran supuesta ruptura amorosa de una de las animadoras más queridas de la TV nacional

¡Nuevo remezón en el espectáculo! Esta vez, involucra a la animadora Millaray Viera, quien habría puesto fin a su relación con el empresario Jorge Matte Capdevila.

La pareja mantenía un perfil bajo. Evitaban la exposición mediática, aunque de vez en cuando compartían postales juntos en redes sociales. Ese rastro digital, sin embargo, desapareció por completo.

Las señales que apuntan al quiebre de Millaray Viera

De acuerdo a lo informado por el portal El Filtrador, ambos habrían terminado su relación, iniciada en abril de 2024.

Las pistas son claras. Ya no existen fotos en común en sus cuentas. Además, dejaron de seguirse en Instagram. A eso se suma otro detalle: la privacidad del perfil.

Las únicas imágenes donde aparecen juntos coinciden con publicaciones ligadas a campañas, no a momentos personales.

Hasta ahora, ninguno de los dos se ha referido públicamente al tema. Sin embargo, sus movimientos en redes sociales alimentan las versiones de una ruptura.

¿Quién es Jorge Matte?

Jorge Matte Capdevila, de 43 años, es una figura conocida en el ámbito empresarial chileno. Es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes e hijo del empresario Eliodoro Matte.

Durante ocho años integró el directorio de CMPC. Además, ha destacado en la equitación. Incluso representó a Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde obtuvo el puesto 18.

Por ahora, el supuesto quiebre se mantiene sin confirmación oficial. Aun así, los indicios en redes sociales siguen sumando puntos a esta versión.

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