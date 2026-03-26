La extraña condición de salud que Pamela Díaz reveló en vivo: «Se está haciendo más frecuente…»

En las últimas horas, Pamela Díaz preocupó a sus seguidores luego de entregar una desconocida información relacionada a su estado de salud. Todo ocurrió en la reciente edición de «Hay que decirlo» de Canal 13.

«La Fiera» habló abiertamente sobre un problema que arrastra hace varios años. Generando sorpresa entre los miembros de su equipo.

El desconocido problema de salud de Pamela Díaz

Pamela Díaz comentó que en algunas ocasiones se queda «pegada».

«Me salgo de mi cuerpo, se los juro. Tengo un problema, me está pasando… ¡No estoy mintiendo! Si alguien me puede ayudar, sería muy feliz», mencionó la animadora de televisión.

Luego, explicó la situación y desde cuándo tiene esta problemática: «Me está pasando algo hace dos años y ahora último se está haciendo más frecuente. Como que me desenchufo, podría estar hablando con ustedes y hay un momento que no estoy, me desconecto».

Asimismo, reveló que hace un par de días le volvió a ocurrir.

«Me quedé como un hand roll, tiesa. No sé si serán 10 segundos o tres segundos. De repente digo: ‘Desperté’. ¡Tómenme en serio!», comentó.

Es importante mencionar que la psicóloga Alexandra Vidal habló de la situación y entregó un rápido diagnóstico: «Eso puede ser como parálisis… Le dije que fuera a un neurólogo», señaló.

La confesión de Pamela Díaz no quedó ahí. Sus compañeros, fiel a su estilo, no dudaron en subirla a la mesa luego de sus declaraciones en el programa de espectáculo.

«El Chavo del 8 le decía la garrotera», le dijo Matías Vega. Por su lado, Nacho Gutiérrez lanzó: «Alexandra, ¿puede ser la chiripiorca», concluyó.

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