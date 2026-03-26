Este jueves 26 de marzo de 2026, el Tribunal de lo Criminal de Ródano puso fin a uno de los casos policiales más mediáticos de los últimos años al declarar culpable a Nicolás Zepeda.

El veredicto, que establece la cadena perpetua, se conoció tras ocho días de debate en Lyon y dos juicios previos que habían sido anulados.

Las últimas palabras de Nicolás Zepeda antes de recibir cadena perpetua tras asesinato de Narumi Kurosaki

Antes de que el jurado se retirara a deliberar, el chileno pudo entregar sus últimas palabras. En su declaración señaló que «amaba sinceramente a Narumi. Hace 10 años me acompaña y vivo un infierno».

El condenado continuó su relato asegurando que su vida se ha transformado en un tormento: «Vivo una pesadilla por no haberme quedado con ella«, reconoció ante los presentes.

Sin embargo, su declaración final fue una rotunda negativa que no logró cambiar la convicción del tribunal: “Yo no la maté. No fui yo. A veces no encuentro las palabras y me cuesta expresarme. Quiero ser sincero con ustedes. Yo no la maté”. Pese a que el cuerpo de la joven nunca fue encontrado, la justicia francesa determinó que su muerte es «segura».

Mientras Zepeda comenzaba a asimilar su destino, la madre de Narumi, Taeko Kurosaki, protagonizó un momento desgarrador al apretar el retrato de su hija contra su pecho, cerrando así un capítulo de diez años de búsqueda de justicia.

También puedes leer en Radio Corazón: Filtran el inesperado paso que daría JC Rodríguez tras salida de CHV: «Se quiere comprar un canal…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google