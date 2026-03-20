Popular pareja del espectáculo nacional confirma el quiebre de su relación: «Lo hermoso que tuvimos»

En las últimas horas se conoció una nueva ruptura amorosa en el mundo del espectáculo. Esto luego de un famoso cantante y su ex pareja, una popular influencer, contaran sus versiones.

Se trata de Carlos Raín, conocido en el mundo de la música como «Pailita», quien terminó su relación con la tiktoker colombiana Juli Leguizamón. Los jóvenes habían iniciado un lazo amoroso en el año 2024.

Los rumores iban y venían. Sin embargo, recientemente alzaron la voz y contaron sus versiones de los hechos.

La joven influencer compartió un registro a través de sus redes sociales. En el, hablaba de sus objetivos principales, donde destacan finalizar su carrera, comprar una vivienda y ser una mujer independiente.

Por lo mismo, varios seguidores le preguntaron por Pailita: «La que se lo queda pierde hermosa, tú sigue tu camino que si o si será exitoso», le comentó.

La creadora de contenido respondió con altura de miras: «Las relaciones se acaban, pero no significa que algunos de los dos sea mala persona o haya hecho algo. Hay veces donde simplemente cada uno tiene que tomar su propio camino».

La respuesta de Pailita en redes sociales

Por su lado, Pailita también confirmó su soltería. El urbano compartió un video a través de la red social TikTok. Entre todas las reacciones, hubo una que no pasó desapercibida.

«Quédate solo por favor, aunque sea un tiempo», comentaron en el registro.

El intérprete de «Dímelo Ma» no guardó silencio y respondió: «De verdad ustedes creen que me metería a wea… con alguien después de terminar una relación hace poco? Están súper equivocados, la July es una persona maravillosa y por el respeto que se merece ella y lo hermoso que tuvimos, jamás lo haría».

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