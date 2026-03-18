Querida cantante chilena anuncia que se convertirá en madre por primera vez: «Ahora somos 3…»

Una popular cantante nacional sorprendió a sus seguidores con una noticia que marca una nueva etapa en su vida personal: será madre por primera vez.

Se trata de Christell Rodríguez. A sus 28 años, la ex integrante de Rojo utilizó su cuenta de Instagram para compartir el especial anuncio junto a su esposo, Roberto Parra. En la publicación, ambos aparecen posando con una ecografía y unas pequeñas botitas de bebé.

«Y bueno… ahora somos 3», escribió la artista en la publicación. Luego, agregó: «Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas».

Este anuncio llega después de que la intérprete hablara en varias ocasiones sobre su intención de convertirse en madre. Tras su matrimonio en 2023, explicó que una de las razones detrás de la cirugía bariátrica que se realizó fui cuidar su bienestar y preparar su cuerpo para un eventual embarazo.

«Ver la posibilidad y poder organizar, entre comillas, un embarazo», reflexionó en aquella ocasión.

Asimismo, en una entrevista con Las Últimas Noticias, había sido clara respecto a sus anhelos familiares: «Saben que hay un deseo de ser padres, y nosotros tenemos una fe muy grande, creemos que los tiempos de Dios son perfectos, y cuando deba ser, se va a dar y de la mejor manera».

Las reacciones en redes sociales tras anuncio de embarazo de Christell

Tras el anuncio, el post se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

“Felicidades y gracias por la confianza! Nanai para los 3”, “Va a nacer moviendo el ombligo”, “Noooo, q noticia más hermosa!!! Felicidades a los 2” y “Que belleza, muchas felicidades! Y mucho amor para tu bella familia”, fueron algunas de las reacciones.

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