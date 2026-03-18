¡No quedó indiferente! Esta habría sido la drástica decisión de Mauricio Isla tras nuevo romance de Mago Jiménez con Gala

Recientemente, se difundió una información que remeció a la farándula nacional.

Esto luego de que Luis Jiménez y Gala Caldirola confirmaran que están iniciando una relación amorosa. La noticia la informó el ex futbolista a través de sus redes sociales. En el post explicó que se dieron la oportunidad de conocerse mejor y no querían que se difundieran rumores.

«Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas, por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad», escribió Luis Jiménez a través de sus redes sociales en aquella ocasión.

Asimismo, el ex artillero de Palestino compartió registros junto a la ex chica reality.

La reacción que tuvo Mauricio Isla al enterarse de romance entre Luis Jiménez y Gala Caldirola

Luego de que la nueva pareja del espectáculo confirmará el romance, se reveló la reacción que habría tenido Mauricio Isla, ex esposo de Gala Caldirola al enterarse de la noticia.

Fue la periodista Caco Saavedra quien reveló la decisión que habría tomado, esto a través de un registro en sus redes sociales. En ese contexto, no le habría gustado para nada.

La comunicadora explicó que Jiménez habría roto un «código de futbolista», lo que habría molestado al campeón de América.

Además, según la periodista, Mauricio Isla habría tomado una radical decisión: dejar de seguir al «Mago» en Instagram.

«Eran amigos… ¿y qué pasó? Luis Jiménez ahora está con Gala en un romance de cuento de hadas. Y el Huaso Isla, que es su ex, dejó de seguir al Mago. Era un poco obvio, ¿no?», explicó en el video compartido.

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