¡Con grandes artistas de la cumbia chilena!: Conoce «Pulso Naranja», el festival de Abastible que recorrerá el país

En el marco de la celebración de sus 70 años, Abastible presentó “Pulso Naranja”, un nuevo festival musical. Este recorrerá distintas ciudades del país con el objetivo de acercar la música chilena a las comunidades, y promover la descentralización de los espectáculos.

La iniciativa reunirá a destacados artistas nacionales como Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga, quienes encabezarán una gira que combinará música en vivo, entretención y diversas experiencias para el público.

«Pulso Naranja», el festival de Abastible que recorrerá el país

Según detallaron desde la organización, el proyecto busca generar espacios de encuentro y celebración en torno a exponentes que forman parte de la identidad musical chilena, llevando estos espectáculos a distintas regiones del país.

Las primeras fechas confirmadas para “Pulso Naranja” son las siguientes:

11 de julio: Vive Peñuelas, La Serena.

18 de julio: Gran Arena Monticello.

25 de julio: Estadio Sokol, Antofagasta.

Fecha por confirmar: Valdivia.

Fecha por confirmar: Viña del Mar.

Podrás comprar las entradas en el sitio web oficial del evento.

Desde Abastible señalaron que este festival forma parte de las actividades conmemorativas por sus siete décadas de historia y representa una forma de continuar fortaleciendo el vínculo con las comunidades a través de la música y la cultura.

Además, el evento contará con el apoyo de tu Radio Corazón. La número uno acompañará el recorrido con cobertura, difusión y contenidos especiales en cada una de las ciudades incluidas en la gira.

Bajo el lema “Donde hay música chilena, está Abastible”, la compañía busca reforzar su apoyo al talento nacional. Así como también a las expresiones culturales que promueven el encuentro entre las personas y fortalecen el sentido de comunidad a lo largo del país.

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