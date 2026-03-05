La tajante opinión de Ignacia Michelson tras denuncia de Nicole Block contra doctor Vidal: «en reiteradas ocasiones…»

Durante las últimas horas, Nicole Block ha estado en la palestra luego de atravesar un escándalo con el doctor Vidal.

En ese contexto, Ignacia Michelson no guardó silencio, y fiel a su estilo, se refirió a la situación.

Vale destacar que la actriz denunció al profesional mediante redes sociales de sobrepasar los límites en su relación entre paciente y doctor.

Fue en el programa Hay que decirlo donde analizaron la situación. Además, la popular influencer y ex chica reality se encontraba en el panel, por lo que no se guardó nada.

“Quiero decir que por el mensaje que ahí justo se borró, lo más importante que decía como, ‘Ay, qué rico la cachicachi’, es porque para mí hubo un consentimiento de ambas partes”, comenzó diciendo.

Además, agregó “Entonces, ¿cómo culpar solamente al doctor? Los dos están grandes, los dos para mí querían algo”.

Siguiendo por esa línea, señaló que “lo único que me hace algo en la cabeza es que él dice como ‘Ay, sí, yo caí en su trampa’. Y yo digo, en verdad, ninguno de los dos cayó. Para mí los dos querían”.

Ignacia Michelson sin filtro sobre Nicole Block

En la conversación, Michelson recordó varias polémicas que ha enfrentado la intérprete.

“Lo que pasa es que la Nicole Block igual tiene prontuario de siempre, como decir que todos se aprovechan de ella. Como que ya en reiteradas ocasiones ella ha dicho esto antes”, explicó.

Para cerrar, señaló que «yo me imagino que si no fuera Nicole Block, todos estuviésemos diciendo ‘Bueno, sí, ella tiene razón’. Pero como es ella, todos decimos ‘ay, no, en verdad, los dos están en consentimiento’ porque como ella ya ha hecho esto varias veces”.

