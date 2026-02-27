«Estaba muy nerviosa y no medí la altura de la piscina»: El inconveniente de la Reina de Viña Skarleth Labra

Skarleth Labra es la nueva Reina de Viña del Mar 2026. La influencer ganó la corona tras obtener 30 votos de la prensa acreditada del festival. Asimismo, el Rey de Viña fue Matteo Bocelli, que cerró el certamen viñamarino el primer día. La ganadora de la diadema del certamen tiene como tradición tirarse a la piscina. La costumbre inició en 2001, después de que la uruguaya Natalia Oreiro se lanzara.

Ahora bien, Skarleth Labra apareció con un bikini minimalista blanco junto a un pareo con detalles dorados inspirado en el mar. Además, la influencer llevó un casquete con conchas de mar, en su cabeza como accesorio.

La influencer comentó sobre su inspiración para vestir: «Fue en Viña del Mar, en la playa. Mi traje de baño tiene conchitas, estrellas, y en la arena, por eso el dorado y beige». Por otro lado, antes de tirarse a la piscina, la creadora de contenido realizó una breve coreografía junto a bailarines, quienes también vestían de blanco.

El inconveniente que tuvo Skarleth Labra tras piscinazo

La ex chica Gran Hermano, cuando se lanzó al agua, tuvo un pequeño inconveniente que no pasó desapercibido. Skarleth Labra habría tenido una complicación con la profundidad de la piscina. «¡Ahogadísima! La piscina era muy chica. No sé cómo lo hice, la verdad», comentó entre risas. Además, añadió: «Estaba muy nerviosa y no medí la altura de la piscina y choqué abajo. Son cosas que pasan«, señaló.

Asimismo, expresó: «Estoy muy feliz, muy contenta, espero que les haya gustado el show. Ustedes quédense con el baile, mas no el piscinazo», según consignó T13.

También puedes leer en Radio Corazón: «No es un meme, no es una moda. Es una realidad»: Iván Cabrera revela compleja situación de salud de su pareja

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google