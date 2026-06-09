Reconocida figura de la televisión sorprendió con inesperado anuncio sobre su futuro: «A los 50 años me quiero retirar»

Pamela Díaz se sinceró en el más reciente episodio de Mari con Edu, podcast de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. En el capítulo habló sobre sus nuevos proyectos y su futura vida profesional, más allá de la televisión.

La animadora anteriormente había dado señales de que ya no quería estar más en las pantallas y que aspiraba comenzar una nueva etapa detrás de cámaras.

En esta ocasión la conductora de Sin Editar, reveló cuál es su edad ideal para retirarse. «Yo siempre dije que a los 50 años me quiero retirar«.

«Quiero estar, ojalá, 100% detrás de cámara. A los 50 años crear ideas, ejecutarlas. Tengo miles de proyectos que están en mi cabeza, pero para otras personas«, agregó.

Próximos proyectos de Pamela Díaz

Asimismo, la Fiera adelantó detalle sobre el programa que tiene bajo la señal ONCE: «Llevo cuatro años seguidos haciendo el Sin Editar, así es que voy a parar para llevarlo al teatro, yo creo que como en agosto«.

De igual forma, comentó que no tiene miedo a equivocarse cuando se trata de proyectos. «La idea está siempre y todos los días tenemos ideas, pero llegar a hacerlo es muy difícil porque la mayoría de la gente siempre encuentra un pero. Eso yo nunca lo he tenido. Yo no tengo miedo a equivocarme«.

Incluso, reveló una situación que le ocurrió cuando realizó la fiesta «La Terapia», y es que no calculó los costos: «Cuando hice la fiesta nunca pregunté cuánto valía hacer una fiesta».

Además, recalcó que al principio hizo mal los cálculos, «perdí como 10 millones«, señaló. Aunque actualmente en el proyecto ya son 40 personas las que trabajan con ella, consignó Página 7.

También, reveló detalles sobre su nuevo reality. «Viene mi reality, que estoy armando. No es de mí, sino de otras personas. ONCE va a hacer un reality 24/7. Se va a transmitir en la noche, en el día, como los realities que se hacían a la antigua. Todo será transmitido y va a ser una cosa muy chora».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google