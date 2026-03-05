Cristián de la Fuente impacta en redes sociales con drástico cambio físico: Usuarios pensaron que era IA

Cristián de la Fuente sigue demostrando que la disciplina es parte fundamental de su estilo de vida. A sus 51 años, el actor mantiene una exigente rutina de entrenamiento y suele compartir en redes sociales mensajes motivacionales sobre el ejercicio y la salud.

A través de su cuenta de Instagram, el también comunicador habló sobre como tener un buen físico, pese a la edad.

Según explicó, no cree en formulas milagrosas y asegura que todo se basa en el esfuerzo.

“No hay secreto para estar en forma”, escribió en una de sus publicaciones, donde además invitó a sus seguidores a incorporar más movimiento en su día a día.

El actor recomendó actividades simples como caminar, correr, nadar o andar en bicicleta.

Según señaló, “el cuerpo saludable va a ser un resultado de su entrenamiento”, consignó 24 Horas.

En una de sus recientes publicaciones, De la Fuente volvió a mostrar los resultados de su rutina. En el registro exhibió su musculatura definida y entregó un mensaje sobre la importancia de la actividad física.

“El dolor de hoy es el trofeo de mañana. No hay atajos, solo consistencia. En el gym no se trata de verse bien… se trata de sentirse invencible”, escribió. En la misma línea, agregó una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Los 50s son los nuevos 30s”.

Reacciones en publicación de Cristián de la Fuente

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios. Los cibernautas no dudaron en piropear su estado físico.

«Tan inspirador como siempre», «Demasiado perfecto: parece IA», «se nota la disciplina. Impresionante» y «hermoso», fueron algunas de las reacciones que recibió por parte de sus seguidores.

