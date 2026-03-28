Paula Pavic se sinceró sobre su relación con el Chino Ríos: «Estaba totalmente vacía mentalmente, era como un robot, un zombie»

Paula Pavic se sinceró tras dar detalle de su matrimonio con el extenista Marcelo “Chino” Ríos. Cabe señalar que la pareja tuvo una relación de 14 años y cinco hijos juntos. Ahora bien, la empresaria está a punto de entrar al reality de Canal 13.

La relacionadora pública será parte de los participantes de ‘Vecinos al límite‘, en donde será la líder de uno de los equipos en competencia.

En una conversación con La Cuarta, Paula Pavic se sinceró y comentó que es una persona diferente a como era cuando estaba con el extenista. «Mientras estaba casada, tenía una vida súper cerrada donde no salía con amigas ni nada«.

«Él no trabajaba, yo tampoco, entonces estábamos 24 horas pegados, sólo nos despegábamos porque él iba al gimnasio y a mí no me gustaba ir al gimnasio en esa época. Estar así obviamente genera una relación de dependencia súper grande, donde lo haces todo con esa persona».

Declaración de Paulina Pavic sobre su tensa relación con el Chino Rios

En la entrevista, Pavic comenta que actualmente se cuestiona ese estilo de vida junto a su expareja: «Porque en ese momento yo estaba feliz, a mí me encantaba, y no podía entender por qué mis amigas no hacían lo mismo con sus parejas. Ahora me imagino estar así, y me muero, me ahogo de solo pensarlo«.

Además, Paulina Pavic confesó que esta dinámica con Marcelo Ríos le afectó emocionalmente: «Estaba totalmente vacía mentalmente, era como un robot, un zombie, sin opinión ni nada. Viví mucho tiempo la vida de él, me adapté 100% a hacer todo lo que él quería».

«Vivía en función de mis hijos, de mi marido, del resto, y no me escuchaba a mí, ni siquiera pensaba en qué es lo que yo quiero. Entonces ahora siento que al fin me estoy escuchando«, señaló. Asimismo, agregó que actualmente está pensando en ella por primera vez.

«Con el tiempo ahora me he dado cuenta de que me gustaban cosas que yo pensaba que no me gustaban, sólo porque a Marcelo no le gustaban. Pero ahora lo puedo vivir 100% porque no tengo que darle explicaciones a nadie, no tengo que hacer nada por nadie tampoco», concluyó.

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