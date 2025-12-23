Marcelo Ríos impacta con mensaje apasionado a misteriosa mujer que conquistó su corazón: «Nunca pensé que existieran mujeres como tú”

Uno que siempre causa controversia con sus dichos en redes sociales es Marcelo Ríos. El deportista, fiel a su estilo, da que hablar con sus diversas publicaciones.

En este contexto, es que este martes sorprendió a sus seguidores con un inesperado posteo que fue subido a sus redes sociales. En ella, el extenista subió la fotografía de una mujer de identidad desconocida, acompañada de un mensaje de alto contenido romántico.

“Primero nunca pensé que existieran mujeres como tú”, escribió Ríos para abrir la dedicatoria. Luego, profundizó en el vínculo que habría surgido entre ambos en muy poco tiempo. “Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe”, agregó.

El mensaje no terminó ahí. El ex esposo de Paula Pavic cerró el texto con una frase que sonó tanto a promesa como a advertencia. “No cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa“, remató.

La reacción de los seguidores al posteo de Marcelo «Chino» Ríos

La publicación se viralizó en minutos y desató una lluvia de reacciones entre sus seguidores. Los comentarios fueron variados y, en su mayoría, celebraron el momento personal del exdeportista.

«Diviértete y no escuches a los envidiosos. El que puede, puede», «Como goza el número 1!! Merecido», «que crack», Que galán es el chinito», «El que fue número 1 tiene a la que quiere», Grande número 1! Crack», «Chino querido disfruta! El amor es bello», fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

También puedes leer en Radio Corazón: La nueva intervención estética que Daniela Aránguiz se realizó en su rostro: Así fue el proceso y resultados

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google