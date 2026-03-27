Estas fueron las declaraciones de Gala Caldirola sobre la expareja de Luis Jiménez tras ingresar a Fiebre de Baile: «Tampoco somos amigas»

Durante esta semana se confirmó a dos participantes en el programa Fiebre de Baile, Jhendelyn Núñez y Gala Caldirola. El ingreso de la ex chica reality causó controversia debido a que dentro se encontrará con la expareja de Luis Jiménez, Disley Ramos.

Cabe señalar que hace pocos días la pareja dio a conocer que estaban en un romance. Este hecho afectó a Disley Ramos según lo conversado en el programa: «Yo creo que a cualquier persona le pasa algo cuando ve a su expareja con alguien, pero no son cosas malas, tampoco».

Además, se le preguntó por la posibilidad de que el exfutbolista entrara a la competencia, a lo que respondió: «Le dedicaría una canción que tengo pegada. No es para él, en verdad, pero me gusta… ‘Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho’«.

Declaración de Gala Caldirola tras saber que estará con Disley Ramos

Por otro lado, en un video subido a redes sociales por Chilevisión, se le preguntó a Gala Caldirola sobre si Jiménez la apoyaría: «Yo creo que sí, creo que ambos nos admiramos en muchos aspectos y hemos decidido que nos vamos a estar apoyando en este nuevo camino que hemos decidido recorrer juntos».

Asimismo, le preguntaron sobre la ex de su pareja que también está en competencia: «Bien, no tengo mala onda. Me imagino que obviamente hay cierta incomodidad en este minuto por la situación, pero tampoco creo que le vaya a generar nada negativo en mí, porque al final tampoco somos amigas«.

«Igual hay un respeto entre nosotras, yo creo. Independiente de lo otro, ninguna tiene nada que ver con eso. Así que yo creo que bien», agregó la modelo.

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