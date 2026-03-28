José Antonio Raffo se sinceró sobre su relación a distancia con la actriz Lux Pascal: «Esos reencuentros no deben ser nada de calmados»

En el programa Fiebre de baile, el participante José Antonio Raffo se sinceró sobre la relación a distancia que tiene con Lux Pascal, quien es la hermana del famoso actor Pedro Pascal.
Lux Pascal también es actriz y actualmente se encuentra viviendo fuera del país hace más de 15 años. Sin embargo, esto no es un impedimento para la pareja, que afirma estar realmente enamorada.
Por otro lado, durante esta semana la actriz subió unas fotos a sus redes sociales, en donde se ve junto a José Antonio Raffo, evidenciando cercanía entre ambos.
La animadora, Diana Bolocco, le preguntó a José sobre su relación amorosa: «Qué lindo, qué romántico… Qué lindo el amor. Oye, ¿Tú vives un amor a distancia? Es difícil eso. ¿Hace cuánto tiempo que no la ves?«.
A lo que José Antonio Raffo, declaró que: «Si claro. Desde febrero, principios de febrero. Poquito rato«. «¿Y se ven cada cuánto tiempo más o menos?», insistió la animadora de CHV. «Intentamos de que no pasen más de tres meses o cuatro«, expresó el actor.
Además, agregó: «Todo depende de las agendas y de bueno, un montón de cosas, pero lo llevamos con amor y con calma, que es lo más importante».
Por otro lado, Diana comentó en tono de broma: «Ahora, esos reencuentros no deben ser nada de calmados, te quiero decir… después de cuatro meses, no sé». Raffo, nervioso, respondió: «De todo un poco, porque también hay que pelear todo lo que no hemos peleado también«.
Sin embargo, el Raffo comentó que la actriz está contenta por el paso del artista en el programa de baile: «Lux está super impresionada también, igual que yo, de que estemos aquí y estemos haciendo eso, fluyendo día a día como en ese presente… Me dice cosas muy lindas sobre mis bailes«.
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.