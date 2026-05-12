Así fue el alborotado primer día de ex rostro de CHV en Mega: fue recibido por Neme y casi accidenta a JC Rodríguez

Luego de su comentada salida de Chilevisión, Danilo 21 inició una nueva etapa laboral en Mega. El influencer llegó este lunes a las dependencias de Megamedia y mostró parte de su primera jornada a través de redes sociales.

Durante su visita, el tiktoker se encontró con José Antonio Neme, quien se encontraba conduciendo su programa radial.

Así fue el primer día de Danilo 21 en Mega

Cuándo lo vio, el rostro de Mega lo invitó a ingresar al estudio. “Entra, Danilo, este es un programa muy entretenido”, comentó Neme frente a sus auditores.

Además, le dedicó palabras de presentación: “Nos acaba de llegar a ver un amigo, farandulero de tomo y lomo, pero también es un hombre con el cual uno puede conversar distintos temas”, señaló.

En medio de la conversación, le preguntó que hacía por el canal. “¿En qué andas por acá, Danilo?”, le preguntó. El influencer respondió entre risas: “Ando visitando…”, antes de revelar el incómodo momento que vivió apenas llegó a Mega.

“Tengo una estupidez para contarles. Este era mi primer día y se me dio vuelta un café, manché todo el ascensor, casi mancho a Julio (César Rodríguez), también”, relató.

Siguiendo por esa línea, Neme trató de tranquilizarlo: «Pero eso es buena suerte», respondió.

Danilo bromeó tras la situación: “Estoy hediondo a leche”, lanzó, provocando risas en el estudio. Luego, le preguntaron por su experiencia en el nuevo canal. «Sí, pero es como… mi mamá me dijo que me iba a tener que comprar ropa y me fui a comprar … y la manché el primer día”, comentó el creador de contenidos.

La conversación continuó y recordaron la reciente visita de las candidatas al certamen Miss Universo Chile al canal, entre ellas Catalina Vallejos.

“Yo la entrevisté. Le pregunté: ‘¿cómo te cambiaste cuatro regiones? Pasaste de la Región Metropolitana a la Araucanía’”, contó el periodista.

Luego cerró con humor: “Y estamos súper contentos en la Araucanía”.

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