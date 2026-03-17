El pasado lunes 16 de marzo en el programa Hay que Decirlo, Pamela Díaz habló sobre la entrevista que tuvo con Camilo Huerta en su show Sin Editar. Esto debido a que ha recibido diversos comentarios sobre que esto fue un lavado de imagen para el ex chico Yingo.

«Ustedes pueden ver el Sin Editar. Huerta nunca habló de la Marité. Nunca le pregunté de ella, nunca fue tema«, señaló la animadora. Además, agregó «Ella para hacerme callar o decir que yo no sea tan buena onda con Huerta, cuando yo nunca he defendido a Huerta. Nunca hemos hablado de él más que hoy«.

Ante esto, Pamela Díaz quiso evidenciar que tenía buena relación con Marité Matus. Para demostrarlo, busco en su celular la última conversación que tuvieron, donde hablaban de una chaqueta que se le había quedado en su casa después de una fiesta. En eso La Fiera dice: «¡Oh! Se borró todo«. A lo que su compañero le pregunta: «¿Se borraron los mensajes?».

Sin embargo, Pamela Díaz responde: «No, pero a lo mejor no hay señal. Espérate. Estoy viendo el Instagram y Marité borró todos los mensajes. Y el último mensaje fue en julio. Yo le saco pantallazo, soy igual que tú, a veces media tóxica, y le saco pantallazos a mi celular».

Además, la animadora declaró que no miente y que el último mensaje fue el 27 de julio y menciona que estaban en ‘buena onda’, mostrando la captura a su compañero. Luego dice: «¿Por qué borraste los mensajes, Marité? Sí, igual podemos ser amigas el día de mañana«. Agregando que le molesta que la quieran exponer y que ella sabe a quién defiende y qué decir. «Yo me hago cargo de mis actos».

El conflicto entre Marité Matus y la hija de Pamela Díaz

Cabe señalar que, este hecho comenzó debido a que Marité Matus acusó a Trini Neira, hija de Pamela Díaz. De haber tenido conversaciones osadas con su pareja de ese entonces, Camilo Huerta. Inclusive, Matus comentó que dichos pantallazos serán utilizados como prueba para su demanda en su divorcio culposo.

Finalmente, Pamela Díaz manifestó que «Si yo tengo una hija que me dice que no salió con tu expareja, es porque no es. Yo le creo, como cualquier mamá le cree a su hija. Si ella va a hacer una querella, a mí no me interesa porque es una situación en la que tú pusiste a mi hija«.

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