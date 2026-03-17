«Nunca lo hicimos público»: Disley Ramos alborota la farándula al revelar relación secreta con figura de la selección chilena

En las últimas horas, la reconocida influencer Disley Ramos impactó a sus seguidores al confesar un secreto romance con un jugador de la selección chilena de fútbol.
La ex chica reality reveló que no fue algo pasajero, ya que tuvieron una relación que se extendió por cerca de un año.
Disley Ramos confiesa que tuvo romance secreto con famoso futbolista
La confesión la realizó en podcast de revista Sarah, conducido por Tanza Varela. La ex pareja del «Mago» Jiménez dio a conocer que tuvo una relación con el defensor Guillermo Maripán, futbolista de 31 años que juega actualmente en Italia.
«Nosotros duramos un año, pero en secreto. Nunca lo hicimos público», señaló Disley respecto a su relación.
Asimismo, la ex Mundos Opuestos reveló que era una relación a distancia. Esto debido a que la carrera de Guillermo Maripán se ha desarrollado principalmente en Europa.
Por lo mismo, luego de varios mensajes a la distancia, Ramos viajó hasta Turín, ciudad de Italia, para estar alrededor de un mes.
Siguiendo por esa línea, la influencer aclaró la línea temporal de los hechos, mencionando que todo sucedió cuando explotó la polémica del futbolista con Carmen Castillo, popularmente conocida como «Carmen Tuitera».
«Yo estaba con él, de hecho estábamos viendo una película, y ahí ella le mandó esos mensajes», lanzó Ramos.
Además, agregó que «Él me dijo que nunca habían tenido nada, que hablaban pero que no había pasado nada. Lo único que me contó fue que había existido un beso».
Por otro lado, negó que Maripán le hiciera constantes regalos: «Yo gano mis buenas lucas y no necesito que me compren nada. Siempre he estado con hombres que me han tratado como una reina», cerró.
