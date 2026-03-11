«Con todos los problemas que tú tienes ¿Para qué te metes en otro?»: Pamela Díaz confronta a Gissella Gallardo

Este martes en el programa Hay que Decirlo, Gisella Gallardo puso en la mesa el tema sobre la aparente infidelidad del exesposo de Marité Matus, Camilo Huerta con Trini Neira. Esta acusación hizo enfurecer a Pamela Díaz.

Cabe señalar que, Gissella contó que Marité se encontraba en un proceso de divorcio culposo contra ex chico Yingo, donde una de las pruebas eran la supuesta infidelidad con Trini Neira. Este hecho habría ocurrido en el año 2024, cuando la hija de La Fiera era entrenada por Camilo Huerta. Según Marité Matus, ella habría visto unos mensajes subidos de tonos.

Por otra parte, Pamela señaló que su hija no había tenido ningún vínculo amoroso con el personal trainer. «Yo nunca me he metido con Huerta, no es mi tipo, tiene 20 años más que yo, me parece súper absurdo, cuando quieran si quieren que me lleven a tribunales», le habría dicho.

Asimismo, le preguntó a Camilo Huerta, quién negó la acusación.

Discusión de Pamela Díaz y Gissella Gallardo por Marité Matus

Pero esto no quedó ahí, Pamela Díaz expresó su molestia frente a estos dichos: «Yo no tengo problemas, si a mí no me asusta ni la Marité, ni las Juanitas Pérez. A mí me da lo mismo».

Además, agregó: «Yo en general en mi vida, hago mi pega y siempre me han visto así, soy súper cara de palo y a la Trini le dije, ‘a mí no me metas en atados, hija. Me dice, ‘mamá, te lo juro que nunca me he metido con él, que lo que está diciendo es mentira. Dile que muestre los mensajes y que los muestre ahora en vivo si quiere’. Entonces dile a la Marité que los muestre ahora».

Ante esto Gissella Gallado señaló que ella no tenía nada que ver es esta discusión «No, yo no tengo nada que mostrar. Yo creo que ustedes deberían desbloquearse, no sé si están bloqueadas, hablarse».

Para finalizar Pamela Díaz mencionó «No, no, dile que no me hable a través de ti, si no eres la vocera. Y te lo digo delante de la gente, con todos los problemas que tú tienes, ¿Para qué te metes en otro?«.

