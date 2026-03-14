«Él era un poco intenso…»: Disley Ramos se sinceró sobre el breve amorío que tuvo con reconocido chef

La influencer Disley Ramos, ha causado controversia últimamente, esto luego de que saliera a la luz las razones por las que habría dejado el grupo de creadores de contenido «los Kbros». En el podcast de Sarah conducido por Tanza Varela, la influencer se refierió al tema, que además tuvo respuesta de parte del grupo.

Sin embargo, Disley Ramos no solo habló de su polémica salida, sino que también abordó su breve vínculo con el cocinero Benjamín Nast. Cabe recordar, que la ex chica reality en 2024 participó en el programa de Top Chef VIP de CHV. En donde coqueteó en diversas ocasiones con el cocinero, quien era parte del jurado.

Detalles del breve romance de Disley Ramos y Benjamín Nast

En el podcast, la influencer se sinceró y comentó que «En el programa nunca, nunca, ni un mensaje«, aclarando el tema de los tiempos. Asimismo agregó «Yo le coqueteaba en cámara, sí, pero después salíamos y él me decía como ‘oye, súper bien el plato, gracias‘».

Según el relato de la actual participante de Fiebre de Baile, ella comentó que su relación comenzó después de que el programa llegara a su fin. Sin embargo, el vínculo no duro mucho tiempo.

«Después si pasó algo, pero en ese minuto, cuando después pasó algo, yo me asusté y yo no quise estar un poco con él». Ante esto Tanza se alarma pensando que podría haber hecho algo malo, a lo que Disley Ramos niega.

«No nada, él era un poco intenso, pero era muy bacán. Y yo como que en ese minuto de mi vida yo quería estar sola. Entonces como que me alejé un poquito y naturalmente las cosas quedaron hasta ahí y él volvió con su expareja«, declaró la creadora de contenido.

Asimismo, agregó que «Entonces para qué yo iba a decir en frente de todos si a él cuando le preguntaron dijo ‘no todo bien, nada’, para qué yo iba a salir diciendo ‘Si, si pasó algo».

«¡Pa’ qué! si ya estaba con la chica.Ya pasó un año y algo ya, ya podemos decir sí, pasó algo», asi concluyó Disley Ramos sobre su breve amorío con el chef.

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