Alza histórica de combustible en Chile: Conoce los lugares más baratos para comprar bencina en Santiago

Este lunes 23 de marzo, el gobierno de José Antonio Kast anunció alza histórica en los precios de las bencinas, debido a la modificación de Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles).

Asimismo, según los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, las bencinas subirán $370 por litro y el diésel $580 por litro. Ante esto, los conductores han buscado diferentes opciones para poder encontrar los mejores precios.

Lugares más baratos para comprar bencina

La Comisión Nacional de Energía (CNE) hace una actualización diaria de los precios de las bencineras, en donde podrás encontrar los valores más convenientes a la hora de cargar. Todo esto a través del sitio Bencina en Línea.

Por otro lado, a continuación te dejamos la información de los valores más bajos y sus lugares en la región Metropolitana, actualmente.

Bencina 93 octanos

$1.111 el litro: Copec de Mapocho 3898, Quinta Normal

$1.112 el litro: Dale Combustibles de Avenida Salvador Allende 7502, Cerrillos

$1.114 el litro: Shell de Dominica 217, Copec de Recoleta 601 y Aramco de Arzobispo Valdivieso 384, todas en Recoleta.

Bencina 97 octanos

$1.177: Aramco de Alameda 5027, Estación Central

$1.180: Shell de Alameda 3783, Estación Central. Shell de Radal 609, Copec de Alberto Edwards 4229, Copec de San Pablo 4383, siendo estas tres últimas en Quinta Normal.

Estos son los descuentos por día para poder comprar combustible

Asimismo, a través del medio T13 dieron una lista de los lugares y días en donde podrás ahorrar hasta $300 pesos por litro.

Lunes

Hasta $100 por litro en Copec con tarjetas Cencosud Scotiabank.

Hasta $150 por litro en Aramco con Banco Consorcio.

Martes

$50 por litro con Mercado Pago en Aramco.

$100 por litro en Shell con tarjeta Lider Bci.

$100 por litro con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app Copec.

Miércoles

Hasta $150 por litro en Aramco con Banco Ripley

$100 por litro con tarjeta de crédito Visa Scotiabank a través de la app

Jueves

Hasta $150 por litro con tarjeta ABC en Aramco

$100 por litro en Copec con tarjeta Coopeuch

Viernes

Entre $50 y $300 por litro con Tenpo en Aramco

Hasta $150 por litro con tarjeta Itaú en distintas estaciones

Sábado

$100 a $150 por litro con SBpay en Aramco

$100 por litro con Machbank crédito mediante app Copec

Domingo

Hasta $150 por litro con tarjeta SPIN en Aramco

$100 por litro en Shell o Copec con bancos adheridos

$100 por litro con tarjeta de crédito Limitless (app Copec)

Cabe señalar que los mayores descuentos los tiene Aramco, con hasta $300 por litro (principalmente viernes con Tenpo). Copec con descuentos frecuentes de $50 a $100 según el banco y

Shell.

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