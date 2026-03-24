Popular actriz que la rompió en Netflix revela confesión personal a sus 40 años: «Nunca he tenido una relación…»

La actriz Jessica Guning, quien alcanzó notoriedad internacional gracias a la serie «Bebé Reno», sorprendió al compartir una íntima reflexión personal.

A sus 40 años, la intérprete confesó que nunca ha tenido una relación amorosa. Según explicó, esa realidad estuvo profundamente ligada a la dificultad que tuvo durante años para comprender su propia orientación sexual.

En conversación con el medio The Times, fue directa al momento de abordar el tema. «Nunca he tenido una relación con nadie», afirmó.

Gunning detalló que durante mucho tiempo no logró identificarse con lo que sentía, pese a crecer en un entorno donde la diversidad sexual era visible. “Todos a mi alrededor eran gays. Simplemente no pensaba que yo podía serlo”, reconoció.

La confesión de reconocida actriz de Netflix

La actriz también reflexionó sobre las razones que llevaron a postergar ese proceso. “Probablemente era que no quería salir con hombres y entonces estaba encontrando una manera de evitarlo”, explicó. Finalmente, en 2022 decidió asumirse públicamente como lesbiana.

Asimismo, mencionó que otro aspecto que marcó su experiencia fue su forma de relacionarse con los demás. Según su relato, nunca se sintió cómoda vinculándose con hombres.

Además, vinculó su falta de vida amorosa con la percepción que tuvo durante años sobre su propio cuerpo, lo que también influyó en su confianza personal.

En paralelo, Gunning centró gran parte de su energía en su desarrollo profesional. “Mi trabajo era mi pasión y mi amor”, sostuvo, destacando que su carrera le entregó plenitud durante mucho tiempo.

El gran punto de inflexión llegó con Bebé Reno, la aclamada miniserie de siete episodios estrenada en 2024. Gracias a ese proyecto, la actriz obtuvo el primer premio importante de su carrera, al quedarse con un Globo de Oro.

También puedes leer en Radio Corazón: Famosa actriz regresa a las redes sociales tras años de ausencia con fotos no aptas para cardíacos: «El primer amor no se olvida»

Popular actriz que la rompió en Netflix revela confesión personal a sus 40 años: «Nunca he tenido una relación…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google