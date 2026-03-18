Asskha Sumathra debuta en Gran Arena Monticello: Fecha y entradas para «Lo que no se vio en Viña»

Tras convertirse en uno de los nombres más comentados del Festival de Viña 2026, Asskha Sumathra confirma su regreso a los escenarios con una rutina hilarante para mostrar: “Lo que no se vio en Viña”.

La cita será el próximo viernes 24 de abril en Gran Arena Monticello en una noche que busca hacer reír a todo el público que exige ver su rutina.

¿Cómo comprar entradas para el show de Asskha Sumathra en Gran Arena Monticello?

Las entradas ya están a la venta a través del sistema Ticketmaster. El show está programado para las 21:00 horas.

Durante su paso por la Quinta Vergara, las carcajadas marcaron el ritmo de su presentación, siendo la noche que más carcajadas sacó un comediante en la última versión del Festival de Viña el público conectó, celebró y pidió más rutina: La Quinta pifió para que volviera, era una exigencia clara del “Monstruo” que quería algo más, quería más Asskha Sumathra.

Ese “algo” que pidió el público es precisamente lo que dará vida a esta nueva presentación en San Francisco de Mostazal, donde Asskha Sumathra mostrará “Lo que no se vio en Viña” y de esta manera podrá entregar a su público la rutina que todos quieren escuchar.

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