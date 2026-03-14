«No la dejaban ni hacer eventos…»: Ignacia Michelson defendió a Disley Ramos tras polémica por su salida del grupo ‘Los Kbros’

Hace unas semanas la influencer Disley Ramos participó del podcast de Sarah junto a Tanza Varela, en donde dió a conocer la razón por la cuál ya no era integrante de los videos humoristicos de los Kbros. En ese capítulo la creadora de contenido comentó que «Ellos me echaron a mí, ellos no querían estar conmigo«.

Asimismo, días después, el grupo que hace sketches cómicos no se quedó callado, y salieron a dar su versión de los hechos. En un video publicado en sus plataformas, mencionan que esa no fue la razón por la que la influencer dejó de aparecer en los videos.

El grupo explicó que «Inicialmente, esta oferta le llega a Pauli, la cual nos consulta y nosotros le dijimos que no era una buena idea debido a que si ella aceptaba el proyecto, le iba a quitar mucho tiempo y nos iba a retrasar en todo lo que ya habíamos avanzado«.

«Ella rechaza esta oferta y a la semana siguiente Disley la acepta sin comunicarle a nadie, diciéndonos que solamente va a estar dos semanas, lo cual nos obliga a aplazar nuestro proyecto«, explicaron.

Declaraciones de Ignacia Michelson por la salida de Disley Ramos

Ante esto, Ignacia Michelson, salió a hablar sobre la polémica salida de la influencer a través de unas historias de Instagram. «La verdad es que esto lo sabía hace tiempo y obvio estoy con Disley«.

Además, la ex chica reality comentó que «No la dejan ni hacer eventos en discoteque. Me acuerdo porque yo le pregunté si hacía y no la dejaban«.

Cabe señalar que esta amistad comenzó hace varios meses cuando ambas estuvieron en el reality «Mundos Opuestos«.

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